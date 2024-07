Medaglia d’oro al merito civile ad Aned, la sezione spezzina: “La dedichiamo a vittime campi e a superstiti”

Lo scorso 20 giugno presso la Prefettura di Milano, alla presenza del ministro dell’Interno Marco Piantedosi e della senatrice Liliana Segre, è stata consegnata all’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) la Medaglia d’Oro al Merito Civile, conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto firmato il 28 febbraio 2024. Un riconoscimento conferito perché Aned si è, si legge nella motivazione, “sempre distinta nella meritoria attività di difesa dei valori della Costituzione repubblicana e degli ideali della Resistenza al nazifascismo, di conservazione della memoria storica di quanti sacrificarono con anni di carcere, di confino, di internamento, la loro vita per amore della Patria e per restituire libertà e democrazia al popolo italiano”. L’Aned della Spezia “dedica ai tanti sacrificati nei campi e ai superstiti questa medaglia, che ci impegna a essere degni del loro altissimo lascito”, si legge in una nota della sezione spezzina.

