Orientamenti Summer fa il pieno di partecipanti nella tappa di Genova

Sono stati oltre mille i partecipanti alla quinta tappa di Orientamenti Summer ai magazzini del Cotone di Genova. Una sala Maestrale gremita da genitori e giovani studenti per l’evento, creato dalla Regione Liguria, per sostenerli nella scelta del percorso formativo post scuole medie. L’appuntamento ha fornito una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull’offerta scolastica e sul mondo del lavoro, per arrivare a una decisione consapevole.

In totale, nelle nove tappe previste in tutta la Liguria, è stato superato il tetto delle 2000 iscrizioni all’iniziativa, a oggi sono 2300. Per quanto riguarda la città di Genova, complice il sold out odierno, verrà proposto un secondo appuntamento il 15 luglio, stessa sede e orario, in modo da garantire la possibilità a chi non è riuscito a partecipare per ragioni numeriche di poterlo fare.

“La Liguria è terra di opportunità formative, di sviluppo e crescita lavorativa – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Il successo di questa nuova tappa di Orientamenti Summer lo dimostra: sempre di più, i nostri giovani acquisiscono strumenti concreti per valutare le aspirazioni professionali e le offerte formative disponibili. Orientamenti è un’eccellenza della Regione Liguria che accompagna con consapevolezza studenti e famiglie nel passaggio tra scuola, università e mondo del lavoro, fornendo di fatto un servizio a tutta la comunità”.

