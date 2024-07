Per la prima volta una donna al vertice degli Industriali savonesi, è Caterina Sambin: “Le infrastrutture urgenza assoluta”

Savona. L’assemblea generale dell’Unione degli Industriali della Provincia di Savona ha formalmente eletto Caterina Sambin presidente dell’associazione fino al gennaio 2029. Per la prima volta nella sua storia, a guidare l’associazione sarà una donna. Come suggerito dalla Commissione dei past presidenti e come da designazione all’unanimità del Consiglio Generale dell’Unione Industriali, in data odierna è stata quindi eletta formalmente presidente per il mandato luglio 2024 – gennaio 2029.

L’assemblea ha approvato il programma di mandato e ha eletto i vice presidenti: Simone Azzoaglio (Banco Azzoaglio), Massimo Baccino (MB Geoteams), Luca Bollettino (Verallia), Luca Gaggero (Infineum), Gerardo Ghiliotto (BUT) e Silvano Saba (Alstom),

