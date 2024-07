Peste suina africana: undici nuovi casi in Liguria

I positivi sono ora 1.635, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente, tutti segnalati in Liguria dove il totale cresce a 975; nessun caso invece è stato riscontrato in Piemonte dove rimangono stabili a 660. Lo riporta l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Gli undici casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, uno a Bogliasco (primo caso), cinque a Genova (duecentoquarantasei), uno a Ne (tre), uno a Tribogna (primo caso), tre a Uscio (trentotto). . Con i casi di Bogliasco e Tribogna crescono a 156 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana. In provincia della Spezia, nel Comune di Varese Ligure, i casi accertati sono fermi a 9

