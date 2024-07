Rapallo: proseguono le Feste di Luglio. Domani la processione

Una coppia residente a Sant’Anna, per assistere allo spettacolo pirotecnico da una posizione ideale, prenotava una camera vista golfo in un albergo del lungomare a Rapallo. Un episodio che sintetizza l’amore dei rapallini per le Feste di Luglio, gli spettacoli pirotecnici serali o semplicemente , alle 12 in punto, la sparata del Panegirico a cura del Sestiere Cappelletta svoltasi oggi. Stasera alle 22.45 e 23 nuovi spettacoli pirotecnici. Domani la conclusione delle feste con la processione che parte dalla basilica alle 21 e, finiti i lavori al torrente San Francesco, si snoderà lungo lo storico percorso con la cassa argentea, le confraternite con i loro imponenti Cristi, la banda. E al passaggio, la sparata dei Ragazzi, l’incendio del Castello, lo sparo dei mortaletti dei Sestieri e per finire gli ultimi spettacoli pirotecnici.

