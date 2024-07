Salvataggio a Monterosso, il bagnino Nicolò: “Grande soddisfazione, ringrazio chi mi ha aiutato”

Cosa succede in pochi secondi? Qualcuno stabilisce un record sportivo, qualcun altro invece salva una vita. E’ quello che è successo al giovanissimo bagnino Nicolò De Angelis, 16 anni appena, che questa mattina allo stabilimento Eden a Fegina di Monterosso ha salvato la vita ad un 43enne. L’uomo mentre raggiungeva una boa ha mostrato grosse difficoltà nel nuoto, rischiando di annegare. Nicolò assieme alla Pubblica assistenza di Monterosso e ad altre presone presenti in spiaggia, tra questi alcuni medici, hanno permesso che il bagnante arrivasse vivo in ospedale dove è stato trasportato con l’elicottero dei Vigili del fuoco.

Lo spirito di osservazione e la prontezza di Nicolò sono stati l’elemento determinante per permettere il salvataggio, a raccontare quegli istanti è proprio il ragazzo, raggiunto dai taccuini di Città della Spezia. Nelle parole del giovanissimo bagnino ci sono umiltà e consapevolezza del suo ruolo in spiaggia: “Stavo osservando la porzione dello specchio acqueo che mi era stata assegnata e poco prima che entrasse in acqua ho notato quel signore. In principio sembrava che non avesse particolari difficoltà, ma arrivato in prossimità della boa ho notato che annaspava. Ci sono dei tempi stabiliti dal protocollo prima che un bagnino debba buttarsi, quando però ho visto che il signore in acqua non riusciva a risalire non ho esitato un attimo in più e se avessi sbagliato, al massimo sarei semplicemente tornato indietro solo”.

