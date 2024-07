Savona, la minoranza chiede di nuovo la riapertura alle auto della prima parte di corso Italia: la maggioranza respinge

Savona. Riapertura alle auto del tratto di corso Italia pedonalizzato ormai quasi un anno e mezzo fa, quello che va da via dei Vegerio a via Paleocapa, prima che l’intervento di riqualificazione lo renda “impossibile” (o quantomeno decisamente più complicato e costoso). E’ la mozione presentata oggi dalla minoranza in consiglio a Savona, e prontamente respinta dalla maggioranza.

A illustrarla è stata Fabio Orsi, Pensierolibero.zero: “Non ci rassegniamo al fatto che quel tratto di corso Italia è stato chiuso senza pensare alle ripercussioni che ciò avrebbe comportato. E’ stato chiuso per appuntarsi una ‘stelletta’ da ambientalisti senza considerare che l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini savonesi ne avrebbero risentito. Ed è stato chiuso come ‘primo passo’ anziché al termine di un percorso per valutare pro e contro, ben 15 mesi prima di commissionare lo studio che avrebbe dovuto stabilire se quella strada andava chiusa”. Sotto accusa anche l’azienda che si occuperà di redigere il nuovo Pums, Sintagma: “Hanno detto che piazza Mameli ha 4 ingressi e una uscita, se chi deve redigere quel piano inizia così ho poca fiducia che sappiamo di cosa stiamo parlando…”.

