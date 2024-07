Servizi educazione e istruzione 0-6anni, Brunetto (Lega): “400mila euro per Comuni e scuole del savonese”

Liguria. “La giunta regionale ha deliberato la ripartizione del Fondo nazionale per il sistema integrato dei Servizi di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni. I destinatari sono i Comuni e le scuole liguri per Servizi 0-6 anni. Alla Liguria sono stati assegnati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito 4.929.457 euro”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto, presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.

“Sostenere i Comuni liguri e rinforzare i servizi dedicati all’infanzia significa investire sul nostro futuro offrendo a bambini e famiglie un supporto educativo di qualità – spiega -. I fondi potranno essere utilizzati per nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche; quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, per cui la programmazione regionale approvata prevede uno specifico stanziamento di 221.825 euro”.

