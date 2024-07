Tempo di saldi: quando cominciano, i consigli per negozianti e consumatori. L’appello: “Magazzini super forniti”

Dal 6 luglio al 19 agosto tornano i saldi estivi in tutta la Liguria e quindi anche alla Spezia. In particolare, già dal 27 maggio sono state vietate le vendite promozionali e per ricapitolare, brevemente, quanto disposto dalla legge regionale emerge che: “I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno che annunci l’effettuazione dei saldi. Si richiama l’attenzione, in particolare, sull’articolo 113 della legge regionale n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni che, al comma 2, con riferimento alle vendite promozionali, stabilisce quanto segue: non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s’intendono: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletterie”.

Nel richiamare ai saldi sullo Spezzino anche l’associazione di categoria Confartigianato che ricorda agli associati: “È obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata. Almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno che annunci l’effettuazione dei saldi. Ricordiamo inoltre l’importanza di acquistare locale presso negozi di vicinato e piccole imprese, che rappresentano il tessuto economico sociale della nostra provincia. Per avere ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici, tel. 0187286650”.

