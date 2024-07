A Carcare è attivo lo sportello forestale a cura dell’Anfor Liguria

Carcare. Da oggi, 3 luglio 2024, è attivo nel palazzo comunale lo sportello informativo forestale a cura dell’Anfor Liguria, a seguito della firma della convenzione nazionale Anfor/Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Si tratta del secondo punto informativo dedicato, dopo l’apertura nella provincia genovese, di un importante servizio offerto ai cittadini e alle aziende del territorio, per poter avere le informazioni di base e la modulistica, e sapersi muovere correttamente sui siti regionali o istituzionali per scaricare documenti e richieste da presentare alla Regione stessa ed enti competenti. Uno sportello che quindi viene incontro alle esigenze del singolo cittadino, per aiutarlo e accompagnarlo negli obiettivi e percorsi da attuarsi nell’ambito territoriale forestale.

