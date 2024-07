A De Ferrari la maxi protesta contro i cinghiali: 400 agricoltori in piazza

Genova. Maxi protesta degli agricoltori a Genova contro i danni causati dai cinghiali alle coltivazioni. A convocarla è Coldiretti, che ha dato appuntamento per la mattina del 10 luglio in piazza De Ferrari, davanti al palazzo della Regione, per chiedere all’ente un piano straordinario di gestione degli ungulati.

“È possibile affermarlo senza ombra di dubbio: nonostante siano ormai anni che come Coldiretti lo denunciamo, la presenza di cinghiali sul territorio della Regione Liguria è ormai giunta a livello saturazione, in altre parole: fuori controllo”, è il commento di Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, rispettivamente presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale.

