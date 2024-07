Atc, alle difficoltà nella fornitura del servizio si aggiunge l’incertezza per l’esito del ricorso al Tar di Seal

Nelle ultime settimane le problematiche legate al trasporto pubblico spezzino sono esplose in tutta la loro gravità. La nuova dirigenza, nominata a fine aprile, ha trovato sulla scrivania diverse gatte da pelare, con una controversa gara per il servizio in subappalto da gestire, carenze di organico e rapporti sindacali da ricostruire. Gli appelli e le grida d’allarme dei mesi scorsi non sono bastati per arrivare a una soluzione concreta e lo scorso 28 giugno Atc esercizio ha comunicato alla Provincia l’interruzione parziale del servizio con la soppressione di alcune linee e lo slittamento dell’avvio del servizio balneare di 15 giorni, facendo emergere con ancora più chiarezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che i timori sulla capacità dell’azienda di garantire il servizio avevano purtroppo fondamenta solide.

All’incertezza sul quadro che si concretizzerà nelle prossime settimane si unisce quella connessa alla gara d’appalto affidata lo scorso 17 maggio al raggruppamento di imprese composto da Trotta bus e Autoservizi Riccitelli. Il 12 giugno scorso, infatti, l’altro concorrente, ovvero il binomio Saca/Seal ha presentato ricorso al Tar della Liguria contro l’esito della gara e tra due giorni, venerdì 5 luglio, è atteso il primo pronunciamento dei giudici genovesi.

Realisticamente, le opzioni in campo sono due. I togati amministrativi potrebbero propendere per la sospensione della gara oppure per la valutazione dell’esito, senza arrivare alla sospensione.

Nel primo caso si assisterebbe al congelamento della situazione, compresa la contrattazione in corso per la cessione dei mezzi da Seal a Trotta/Riccitelli, una partita che, come previsto dal contratto, si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Se il Tar dovesse decidere per la valutazione senza sospensione si procederebbe con l’affidamento e proseguirebbe anche la contrattazione tra le due aziende per la cessione dei mezzi.

Poi bisognerà attendere la sentenza e a quel punto i giudici potrebbero convalidare l’esito di gara, lasciando l’affidamento a Trotta/Riccitelli, oppure riavvolgere il nastro, accogliendo il ricorso di Seal e consegnandole il subappalto. Senza considerare che, in entrambi i casi, ci potrebbe essere il ricorso al Consiglio di Stato.

Insomma, la situazione è quanto mai complicata e incerta.

L’unica certezza è che oggi il servizio di trasporto pubblico è monco e in ritardo rispetto all’avvio della stagione balneare e turistica. L’organico di Atc è con l’acqua alla gola e i lavoratori di Seal, preoccupati per il trasferimento alle dipendenze di Trotta a causa delle notizie preoccupanti provenienti da altre province italiane in cui l’azienda opera, hanno da tempo deciso di non effettuare straordinari. Il risultato è che dal 3 giugno scorso a oggi i turni lasciati scoperti sono stati circa 180, con ripercussioni e disagi a carico dell’utenza, rimasta ad aspettare alle fermate autobus corse che non sono mai state effettuate.

Nei giorni scorsi Atc ha pubblicato la graduatoria degli idonei al concorso lanciato a marzo. Gli ammessi alle prove pratiche sono 33, ma 16 di questi sono dipendenti Seal e questo significa che il saldo sarà meno positivo di quanto appare. Dei primi 25 candidati, che saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione da 12 ore, e che potranno aspirare all’assunzione in Atc, infatti, almeno una parte andranno a indebolire ulteriormente l’organico dell’azienda in subappalto. Sia nel caso in cui sarà Seal, sia nel caso un cui sarà Trotta/Riccitelli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com