Camogli: “Pignasecca e Pignaverde”, apertura straordinaria per prenotazioni

Come già annunciato, la Stagione Ottobre-Dicembre 2024 del Teatro Sociale di Camogli inizierà con “Pignasecca e Pignaverde”, in scena il 4, 5 (ore 21.00) e 6 ottobre (ore 17.00). Dopo “I maneggi per maritare una figlia”, si tratta del secondo capitolo del progetto Govi, prodotto dal Teatro Sociale di Camogli e dal Teatro Nazionale di Genova, con protagonista e regista Tullio Solenghi, affiancato in questo caso da Mauro Pirovano. Le vendite sono partite molto bene e si annuncia un risultato che replica quello de “I maneggi per maritare una figlia”, uno dei maggiori successi teatrali in Liguria degli ultimi anni. Per andare incontro alle grandi richieste da parte del pubblico, la biglietteria del Teatro Sociale di Camogli sarà eccezionalmente aperta fino al 31 luglio, negli orari consueti (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00).

