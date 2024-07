Carloforte e la storia di un legame indissolubile con Genova che dura da 500 anni

Genova. “Son 500 anni che manchemmo da cà”. È una frase, detta in una conversazione tra un genovese e un carlofortino, a mostrare quanto sia ancora saldissimo il legame che la comunità di Carloforte sente con le proprie origini genovesi, pegliesi per la precisione. Un legame più saldo di una gomena e ancora molto forte, che si rinnova ogni anno grazie alle visite reciproche dei carlofortini in Liguria e dei liguri sull’Isola di San Pietro come in occasione della festa patronale di San Pietro, che si è appena conclusa sull’isola, anzi, sull’uiza. Un legame mantenuto grazie all’ostinazione dei carlofortini nel tramandare dialetto e cucina, sempre ancorati alle tradizioni genovesi. Per questo è molto più facile trovare qualcuno con cui parlare in genovese/tabarkino a 800 chilometri da Genova e il sorriso aperto che fanno i carlofortini quando capiscono che qualcuno è arrivato da Genova è di quelli che scaldano il cuore.

La storia di Carloforte, è ormai nota da tempo: nel XVI Secolo un gruppo di pescatori e commercianti pegliesi si erano stabiliti sull’isola tunisina di Tabarka a raccogliere corallo per conto dei Lomellini. Nel 1700 gli affari andavano meno bene e i rapporti con i tunisini ancora peggio: i corsari fiancheggiati dai Bey di Tunisi e Algeri cominciarono a taglieggiare le barche da pesca e la popolazione. Così, nel 1738, alcuni tabarchini, con a capo Agostino Tagliafico, ricevettero dal re Carlo Emanuele III di Savoia un luogo per continuare in tranquillità i loro commerci: l’Isola di San Pietro era disabitata all’epoca e il re voleva popolarla per trasformarla in un centro fortificato contro i pirati. Ecco allora l’accordo: mediante una regolare infeudazione, l’isola degli Sparvieri, oggi chiamata isola di San Pietro, nella parte Sud Ovest della Sardegna, proprio di fronte a Sant’Antioco, venne colonizzata dai primi 462 abitanti, in gran parte provenienti proprio da Tabarka e altri dalla liguria. Costruire una cittadina dal nulla non fu facile, ma l’operosità ligure fece scuola anche lì: terrazzamenti per le coltivazioni, abilità commerciale senza pari che venne favorita dalla pesca dei tonni e dalle saline.

In onore del re venne eretta una statua nella piazza principale del paese e l’unico insediamento sull’isola venne chiamato Carloforte (Forte di Carlo). Un secondo insediamento di coloni provenienti da Tabarka arrivò nel 1770 e rimase nella vicina isola di Sant’Antioco, dove fu fondato il paese di Calasetta e dove ancora è possibile trovare chi parla in dialetto anche se con qualche differenza rispetto ai carlofortini.

Nel tardo 1800 l’isola diventa un importante minerario: i tabarchini divennero trasportatori di minerale (galanzieri), che recuperano dalle miniere della costa, portandolo in città, su barche a vela latina, conosciute come galanze. Tale lavorazione veniva in gran parte fatta a mano con ceste di circa 50 kg portate dagli uomini sulle spalle. Visto il lavoro duro e spesso poco pagato, prese piede un movimento socialista capitanato da Giuseppe Cavallera che sfociò negli scioperi del 1897 e 1899 a Carloforte. L’estrazione mineraria proseguì fino agli anni settanta del XX secolo. Oggi l’economia carlofortina si basa sulla pesca al tonno di corsa, con l’ingegnoso meccanismo della tonnara, che per due mesi è visibile al largo dell’isola e sull’abilità marinaresca che i suoi abitanti portano un po’ in tutto il mondo grazie agli studi nell’istituto nautico sull’isola.

