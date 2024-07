Chiavari: “Depuratore, ci spieghino il perché di questa assurda opera”

Da Andrea Sanguineti, Comitato “No al depuratore in colmata”

Il comitato no al depuratore in colmata a Chiavari ha scritto al Sindaco di città metropolitana Bucci presentando le criticità del progetto e chiedendo nel contempo un incontro. Due mesi fa il comitato ha scritto anche al sindaco di Chiavari Messuti non ricevendo alcuna risposta.

Intanto apprendiamo che il costo del depuratore è lievitato alla clamorosa cifra di oltre 147milioni più Iva.

Nel giugno 2023 all’incontro in comune con Iren, la stessa Iren il sindaco Messuti e l’avvocato Segalerba derisero il comitato quando i nostri tecnici affermarono che il depuratore costerà a lavori conclusi tra i 150 e i 200 milioni di euro.

