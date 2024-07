Chiavari: guardia medica pediatrica attiva nel Tigullio orientale

Fino a domenica 1 settembre è attivo a Chiavari il servizio di guardia medica pediatrica estiva orientale attiva nei giorni festivi e prefestivi dalle 9 alle 19. La guardia medica è gestita dalla Croce Verde Chiavarese con il supporto delle associazioni albergatori di Chiavari e Lavagna-Cavi e il patrocinio di Asl-4 e i Comuni di Chiavari, Casarza Ligure, Cogorno, Lavagna, Leivi, Ne, San Colombano, Sestri Levante. Le visite, gratuite, riguardano sia i turisti sia residenti e si svolgono presso l’ambulatorio della Croce Verde in largo Casini, 10 a Chiavari. Sono previste visite a domicilio nel territorio dei comuni aderenti dietro addebito di 40 euro; per visite ambulatoriali agli utenti di comuni non aderenti saranno richiesti 30 euro. Il recapito telefonico è 0185 322.422.

