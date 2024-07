Con i proventi delle feste, Calice si regala un nuovo defibrillatore

Sabato 29 giugno presso la sala consiliare nel castello del comune di Calice al Cornoviglio è avvenuta la donazione al Comune del defibrillatore da parte dell’associazione “Castagneto”, impegnata ad organizzare nel mese di ottobre la festa delle castagne che ha lo scopo di far conoscere il luogo e far scoprire le tradizioni del posto. Il defibrillatore è stato posizionato presso l’ambulatorio comunale.

La donazione è stata possibile grazie ai proventi delle feste i quali vengono sempre impiegati per finanziare iniziative e opere collegate alle necessità contingenti delle comunità locali. Già in passato, l’associazione aveva destinato contributi per la fornitura di apparecchiature informatiche alla scuola locale e il ripristino del funzionamento del varco carraio del plesso scolastico di Piano di Madrignano.

