Corruzione, Canavese ascoltato dai pm: “Quando le cose sono eclatanti il sospetto è che ci siano degli illeciti”

Liguria. “Quando le cose che vedi sono eclatanti il sospetto è che ci siano degli illeciti”. Lo ha detto ai pm genovesi, sentito come persona informata sui fatti, Rino Canavese, l’unico membro del board del porto a votare no alla trentennale proroga del terminal Rinfuse ad Aldo Spinelli. “Ogni pratica di Spinelli doveva essere un sì” ha detto il savonese ex presidente del porto di Savona prima della fusione.

“L’unico a insistere su una rapida approvazione era Signorini” ha chiarito Canavese che in un’intercettazione con Gerardo Ghiliotto prima del voto, nei lunghi mesi di trattative in cui Signorini e Toti spingevano per convincere i membri de comitato a votare a favore della proroga, diceva “Signorini si è bevuto il cervello” e “deve esserci qualcosa di strano sotto, non è normale”.

