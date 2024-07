Corruzione, la soprintendente convocata in Regione per velocizzare le pratiche: “Verso di noi atteggiamento ostile”

Genova. Del tombamento di Calata Concenter la Soprintendenza alle Belle Arti non ricevette alcuna richiesta formale dall’autorità portuale fino al gennaio 2023, quindi sei mesi dopo l’approvazione della delibera da parte del comitato di gestione del porto (19 luglio 2022) e del decreto del commissario alla ricostruzione Marco Bucci (firmato il 12 agosto 2022).

Lo ha confermato agli inquirenti la soprintendente Cristina Bartolini, che aveva saputo del progetto leggendo i giornali. Sul progetto c’era una prescrizione vincolante della Via per la quale il tombamento era da evitare “per consentire un collegamento della Lanterna con il mare”. “Solo il 2 gennaio 2023 il mio ufficio ha ricevuto una comunicazione sulla pratica dal ministero dell’ambiente e ha avviato l’istruttoria per il nuovo progetto”.

» leggi tutto su www.genova24.it