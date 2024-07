Ex Ilva, allarme dei sindacati: “A Genova numeri inaccettabili sulla cassa integrazione”

Genova. Nei giorni in cui tiene banco la notizia che Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha ufficializzato l’avvio dell’istanza di esame congiunto per l’avvio della nuova Cigs, dai sindacati arriva l’allarme sui numeri genovesi per i lavoratori dell’ex Ilva, definiti “inaccettabili”.

“I numeri ipotizzati sullo stabilimento di Genova per quanto riguarda la cassa integrazione non possono essere accettati in silenzio, parliamo di 400 lavoratori – tuona Fim Cisl Liguria – C’è la necessità di vedere e capire il programma degli investimenti e della produzione su Cornigliano da parte dell’aziende. Acciaierie d’Italia ci deve dire come intende far ripartire e dare continuità produttiva nel sito genovese per permettere di ridurre gradualmente l’utilizzo dell’ammortizzatore fino a cancellare definitivamente il numero dei lavoratori in cassa”.

