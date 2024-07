Inquinamento elettromagnetico, il Comune di Genova non ha un piano antenne: “Fermi l’aumento delle frequenze”

Genova. Contro l’inquinamento elettromagnetico gli strumenti in mano al Comune di Genova sono pochi e spuntati. Ma su tutto la più vistosa “assenza” è quella del “piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni“, anche chiamato piano antenne, vale a dire quello strumento di programmazione territoriale capace di predisporre una mappa di siti per le possibili installazioni degli impianti per la diffusione del segnale necessario alla telefonia mobile.

Il dato è emerso questa mattina durante una commissione comunale richiesta dalla consigliera Francesca Ghio (Lista RossoVerdi) e dal consigliere Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) per discutere sul tema dell’inquinamento elettromagnetico in città e della recente normativa del governo, la legge 214 del 2023, che innalza i limiti dei campi magnetici consentiti da 6 V/m a 15V/M. Una legge che ha di fatto spaccato il paese con decine di amministrazioni comunali, tra cui anche diverse nell’area metropolitana genovese, che hanno sospeso questa norma con ordinanze “cautelative” in attesa di un quadro scientifico più chiaro.

