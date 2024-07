La Coppa Italia parte il 4 agosto, Spezia in campo la settimana seguente

La Coppa Italia 2024-2025 comincerà il 4 di agosto. È quanto ha stabilito la Lega Serie A, che nella tarda mattinata di oggi ha annunciato le date di tutti i turni della competizione, che si concluderà mercoledì 14 maggio 2025 all’Olimpico di Roma. Il turno preliminare, che vedrà protagoniste le squadre di Serie C e le neo promosse in B, si disputerà il 4 di agosto mentre i trentaduesimi della coppa, quelli in cui entrerà in gioco lo Spezia, saranno giocati la settimana dopo, l’11 agosto.

Non è però detto che lo Spezia scenda in campo proprio l’11 agosto. Il calendario è ancora da definire, così come l’ufficializzazione degli accoppiamenti, che vedranno lo Spezia avversario della Salernitana all’Arechi. La squadra di D’Angelo potrebbe scendere in campo l’11 agosto come il 9 o il 10, ma tutto sarà stabilito tra qualche settimana con l’ufficialità del calendario e i suoi accoppiamenti.

