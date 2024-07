Loano: successo per la seconda edizione di AperiScrolla, il raduno delle Ape Car

Loano. Ha visto la partecipazione di circa 40 Ape Car la seconda edizione di AperiScrolla, il raduno aperto a tutti i possessori del leggendario veicolo Piaggio promosso dall’azienda agricola omonima con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Domenica 30 giugno in mattinata i partecipanti si sono ritrovati presso l’azienda agricola di Massimo Anselmo in via Costino di Monte Carmelo e poi sono partiti per un giro panoramico tra le colline del territorio loanese, fino a raggiungere Marina di Loano per l’aperitivo al Shardana Wine Bar.

