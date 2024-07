Monte Gottero, il progetto “Un Sentiero per tutti” si arricchisce di un nuovo percorso

Un nuovo percorso si aggiunge alla rete provinciale della Spezia che comprende i “Sentieri per tutti” (così chiamati per la loro versatilità). L’Alta Val di Vara è un territorio incredibilmente selvaggio dove si possono ammirare paesaggi incontaminati attraversati da sentieri adatti a tutte le esigenze infatti, proprio in questa zona, transitano l’Alta Via dei Monti Liguri ed il Sentiero Italia del CAI rendendo l’area molto appetibile sotto l’aspetto escursionistico.

Il monte Gottero (1639m/slm), la maggiore elevazione del territorio, ha visto l’inaugurazione di un percorso adatto a qualsiasi utilizzatore, dal principiante, alla famiglia con bambini piccoli, alla disabilità motoria (con speciali ausili fuoristrada) nell’ambito del Progetto “Un sentiero per tutti” , alla disabilità psichica nell’ambito del Progetto di Montagnaterapia. Il sentiero REL 128, che raggiunge il bivacco “Tre Confini” partendo dalla località Cà Menage nel comune di Sesta Godano, si è dimostrato perfettamente idoneo con i rigidi standard stabiliti dalla Commissione Centrale SODAS del Club Alpino Italiano; le pendenze non eccessivamente accentuate, il fondo non particolarmente sconnesso, il raggiungimento di una struttura coperta ed accogliente e la copertura boschiva sempre presente rendono questo percorso particolarmente idoneo nei periodi primavera-estate-autunno nei quali tutti siamo alla ricerca di refrigerio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com