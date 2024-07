Nel 2050 i liguri con almeno 65 anni saranno il 35,1%, Uil: “Rischio salute per le liste di attesa”

Il Consiglio regionale della Uil Pensionati Liguria, riunito oggi a Genova alla presenza del commissario straordinario Uil Liguria Emanuele Ronzoni e del segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo ha messo al centro del dibatto la sanità pubblica. “Le liste d’attesa per le visite specialistiche sono il punto dolente per migliaia di anziani in tutta la Liguria” affermano Ronzoni e Barbagallo.

“Cuore, polmoni, apparato respiratorio e urogenitale sono le visite preminenti per le quali gli over 65 trovano liste d’attesa complicate da scalare, liste che superano 10 e 30 giorni nel sistema di classificazione Alisa ma che nella realtà risultano ancor più dilatate nel tempo e che preoccupano le persone. Le Asl lamentano scarso personale e i loro conti sono in sofferenza, ma rivolgersi alla sanità privata o in convenzione non è alla portata di tutte le tasche e non risolve il problema del diritto alla salute”.

