Porto, anche a Genova 48 ore di sciopero con blocchi ai varchi

Genova. Disagi in vista per le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 luglio per il confermato sciopero dei lavoratori dei porti proclamato a livello nazionale per la tutela del contratto collettivo.

La protesta scatta alla mezzanotte di mercoledì, mentre a partire dalle 4 inizierà il presidio ai varchi portuali (Psa G.P; Varco di Ponente; Ponte Etiopia; Varco San Benigno/Albertazzi/Passo nuovo). Nella giornata di venerdì 5 luglio, con orario ancora da definire, sarà indetta un’assemblea generale di tutti i lavoratori portuali a Ponte Etiopia per informare lavoratori e cittadini sullo stato della trattava in corso.

