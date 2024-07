Raccolta differenziata, da Amiu le linee guida per ottimizzarla ed evitare gli errori più comuni

Genova. “Tutto quello che compriamo serve davvero?”, una domanda all’apparenza banale, ma che può fare la differenza in termini di produzione dei rifiuti in caso di nuovi acquisti. Il miglior modo per non produrre rifiuti è non acquistarne e quindi, al supermercato, al negozio di abbigliamento o anche online prima di procedere all’acquisto, il consiglio primario è sempre quello di pensarci sopra.

Una volta acquistato il necessario, spiega Amiu, va ricordato che fare la raccolta differenziata oltre che un obbligo di legge è un sistema fondamentale per consentire una corretta gestione dei rifiuti all’insegna del riciclo e della tutela dell’ambiente. Da qui qualche consiglio per farla al meglio.

