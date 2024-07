Rapallo: alunni della Pascoli, menzione di merito al Premio Abbiati

Da Enrica Guidotti, docente e addetta stampa Istituto comprensivo Rapallo

Menzione di merito per gli alunni delle classi 5A e 5C della primaria Pascoli al concorso nazionale “Premio Abbiati per la scuola”. Sono piccoli ma talentuosi i bimbi della Pascoli, che per la loro Iliade in chiave ironica hanno ricevuto una menzione di merito al Premio Abbiati per la scuola, il concorso che valorizza le attività musicali nelle scuole. Nell’ambito del premio nazionale, gli alunni delle classi 5A e 5C della scuola primaria “G. Pascoli”, hanno ricevuto una menzione dal Comitato per l’apprendimento pratico della Musica, con Diploma di merito, per il progetto musicale “Come l’incudine e il martello”.

