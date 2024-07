Rapallo: la prima volta di Ricci sindaco alla processione del 3 luglio

Serata clou delle Feste di Luglio a Rapallo con la processione, uscita dalla basilica dei Santi Gervasio e Protasio, presieduta dal parroco della Basilica papale di San Pietro, monsignor Agnello Stoia (che già aveva celebrato la messa delle 18). Oltre il clero, a seguire la Cassa Argentea, per la prima volta a pochi giorni dall’elezione, il sindaco Elisabetta Ricci attorniata dalla sue nuova maggioranza; presenti alcuni consiglieri regionali; rappresentanti delle forze di polizia e della capitaneria. Centinaia di persone ai margini della strada per ammirare le confraternite con i loro preziosi e caratteristici Cristi, fotografati e filmati in particolare dai turisti stranieri. Ad accompagnare la processione, ritornata quest’anno sull’abituale percorso, il Corpo bandistico città di Rapallo.

Quando il corteo raggiungerà il Castello, attorno alle 22.15, si terranno la “Sparata dei ragazzi” e l’incendio del Castello, a cura del Sestiere Borzoli. Dopo il rientro della processione, invece, ci saranno gli ultimi due spettacoli pirotecnici dalle chiatte, a cura di Cappelletta e Costaguta,

quando saranno circa le 23.30.

