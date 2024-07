Salvini a Genova il 15 luglio, Natale (Pd): “E’ campagna per il voto anticipato, basta passerelle”

Genova. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, sarà di nuovo a Genova il 15 luglio per a partecipare alla tappa genovese del tour “L’Italia dei sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia e in Liguria”. La notizia è arrivata in queste ore e già ha provocato alcune reazioni tra i politici, soprattutto del centrosinistra.

L’intervento previsto di Salvini è stato accolto “con ironia” dal segretario regionale del Partito democratico, Davide Natale, che all’agenzia Dire attacca: “Per noi è un buon segnale, vuol dire che la Liguria ha buone speranze di andare al voto molto presto. Con il convegno organizzato per lunedì 15 a Genova, di fatto, Salvini apre la campagna elettorale“.

