”Narrazione disfattista? Sulla sanità la Ponzanelli racconta un film che non esiste. Intervento del consigliere regionale e segretario del PD ligure Davide Natale insieme al segretario comunale sarzanese Marco Baruzzo dopo le dichiarazioni della sindaca Ponzanelli, che ha parlato di “disfattismo” a proposito delle opposizioni. “I numeri della sanità ligure parlano la lingua dell’emergenza: un cittadino su cinque nella nostra regione rinuncia a curarsi per la difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie, il personale è in fuga così come i pazienti, costretti a fare le valigie per interventi e terapie che non sono più disponibili nel territorio. Un ospedale che non ha ancora una piazzola autorizzata per il volo notturno dell’elisoccorso e che periodicamente è oggetto di cedimenti strutturali. Inoltre il Piano Socio Sanitario recentemente approvato prevede che l’ospedale di Comunità sia trasferito nel nuovo Felettino appena questo sarà terminato. Sindacati e associazioni si mobilitano e scendono in piazza, le denunce per i disservizi si moltiplicano e la destra che cosa fa? Promuove passerelle propagandistiche, strumentalizza il lavoro dei pochi professionisti che con abnegazione si ostinano a presidiare la fragile sanità ligure e fa le pulci alle battaglie politiche dell’opposizione. Il tutto senza rispondere alle vere domande in campo: qual è il futuro del San Bartolomeo? Con quali risorse si potenzieranno i servizi oggi ridotti ai minimi termini? Quale la strategia per rimediare a una carenza di personale senza precedenti? Se manca la chiarezza su questi punti ogni tour autocelebrativo finisce per assomigliare a un imbarazzante maquillage”.

L’articolo San Bartolomeo, Pd: “Ponzanelli promuove passerelle propagandistiche” proviene da Città della Spezia.

