Sanac, deserto anche il quinto bando di vendita. Bonorino (Cgil): “Subito un incontro sul futuro del gruppo. Senza Taranto non si sopravvive”

Vado Ligure. Continua ad essere in stallo la vertenza che riguarda il gruppo Sanac e lo stabilimento industriale di Vado Ligure, che ad oggi occupa oltre 50 lavoratori.

Anche il quinto bando per l’acquisizione del gruppo, che conta quattro siti produttivi in tutta Italia, è andato deserto: ieri, martedì 1 luglio, sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e, ancora una volta, non sono giunte proposte da parte di soggetti interessati a rilevare il gruppo. Questo nonostante l’iniziale interesse del gruppo Beltrame.

