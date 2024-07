Sestri: “Importo Tari, si conosce l’acconto, ma non il saldo”

Da Gabriel Dell’Uomo, Elisa Bixio, Mavi Zonfrillo per i Circoli PD di Sestri Levante

In questi giorni stanno iniziando ad arrivare le cartelle Tari ai cittadini di Sestri Levante.

Prendiamo atto che dopo aver criticato ampiamente, nel corso della campagna elettorale dello scorso anno, le Amministrazioni Ghio-Gianelli per non aver inviato la Tari prima del mese di maggio, quest’anno per i nuovi amministratori della Giunta Solinas questo non sembra essere un problema, tanto è vero che le cartelle stanno arrivando nel mese di luglio come previsto dal regolamento Tari approvato, sempre dalla precedente amministrazione, e anche questo oggetto di pesanti critiche da coloro che al tempo sedevano in minoranza.

Ma la novità è un’altra. A differenza del passato la nuova amministrazione ha introdotto un nuovo sistema. Da quest’anno infatti i cittadini non stanno ricevendo le cartelle con l’importo totale e diviso in rate, ma solo una “rata acconto” con scadenza a pochi giorni e con le tariffe già aumentate, senza dare conto del saldo finale che si troveranno a fine anno per la tariffa.

Dal Piano Economico Finanziario presentato alla città emergono molte criticità una su tutte le diminuzioni del costo dello spazzamento, del lavaggio strade e della pulizia delle spiagge con un budget ridotto di 300 mila € che, come avrebbe dovuto, non incide su una riduzione della tariffa.

» leggi tutto su www.levantenews.it