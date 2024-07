Un tappeto di rifiuti davanti al liceo dopo i festeggiamenti per la maturità

Decine di bottiglie, coriandoli e resti di torce e fumogeni abbandonati davanti al cancello di ingresso del Parentucelli Arzelà di Sarzana. È quel che resta dopo i festeggiamenti di questi giorni dei neo diplomati i quali, al termine dell’orale, hanno celebrato la fine del percorso di studi con amici e parenti. Qualcuno però non ha mancato di stigmatizzare come lo spettacolo lasciato davanti all’istituto non sia stato proprio dei migliori: “Siamo tutti contenti del vostro traguardo – ha scritto una persona sulla popolare pagina Facebook “Il mugugno sarzanese” con tanto di inequivocabili foto – ma c’è modo e modo per festeggiare. Molti genitori – ha aggiunto – pubblicano post dei loro figli ma non non notano l’immondezzaio e lo scempio lasciato all’uscita dell’Istituto”.

