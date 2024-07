Albenga, 28enne aggredito fuori dalla discoteca: frattura di tibia e perone e 90 giorni di prognosi

Albenga. Esce dalla discoteca, dopo una serata in compagnia di amici, e viene aggredito in modo brutale, riportando la frattura di tibia e perone e una prognosi di ben 90 giorni. E oggi lancia un appello a caccia di potenziali testimoni, che possano aiutare ad identificare il suo aggressore.

Protagonista della vicenda, suo malgrado, è Mattia, 28enne residente in provincia di Torino. L’episodio è avvenuto lo scorso sabato 22 giugno: il giovane, che si trovava in trasferta di lavoro ad Alassio, in serata ha deciso di concedersi un po’ di svago, in compagnia di un amico, in una nota discoteca albenganese.

» leggi tutto su www.ivg.it