Genova. Amiu Genova avvia, nel capoluogo ligure, un’indagine di mercato allo scopo di individuare un immobile area di almeno 1000 metri quadrati nel Municipio Medio Ponente.

L’immobile sarebbe da acquisire in locazione con caratteristiche specificate nell’avviso per essere adibita principalmente a ricovero automezzi in attesa di riparazione e spostamento personale operativo da altre sedi e locali accessori per il personale operante in loco, nell’ambito delle attività svolte da Amiu.

