Camurri a Mythoslogos: “La realtà è una richiesta di guarigione”

Noto e apprezzato volto televisivo e voce radiofonica, il giornalista e scrittore Edoardo Camurri ha fatto tappa ieri sera a Sarzana per uno degli appuntamenti di punta dell’edizione 2024 di Mythoslogos, la rassegna dedicata al mondo greco-latino timonata dal poeta e studioso Angelo Tonelli. Il conduttore di Alla scoperta del ramo d’oro, sulle spalle una laurea in Filosofia teoretica, è approdato al Chiosto di San Francesco con il suo nuovo libro, Introduzione alla realtà, richiamando un nutrito pubblico. “Non è un libro in cui viene messo in fila quanto noi umani abbiamo detto sulla realtà, un racconto in cui con un atto di superbia definisco quelle che a me sembrano le teorie più persuasive: nulla di tutto questo. Introduzione invece io l’ho inteso nel senso dell’introdursi dentro la realtà”, ha suggerito l’autore. Un libro, ha aggiunto, “che inizia con la nascita di un essere vivente, che quindi fa il suo esordio all’interno della realtà, e cento pagine dopo si conclude con la nascita di un nuovo universo. Il libro è il racconto di quanto succede nel mezzo”. E la realtà “nel momento della nascita – ha osservato – si manifesta come ostacolo, come problema, come un tiranno che pretende la nostra obbedienza. Un bambino viene al mondo e ha bisogno di cura, affetto, calore, cibo, altrimenti viene espulso dalla realtà, scompare. E allora per stare dentro alla realtà bisogna obbedirle, pena la morte”; ma, ha aggiunto Camurri, “c’è un altro elemento: la realtà è anche ciò che resiste alla tirannide. Sono altrettanto reali della realtà tiranna la nostra sofferenza dinanzi all’ostacolo, i nostri desideri, spesso disattesi o delusi dinanzi a quel muro, la nostra protesta, la nostra alienazione. Entrambi gli aspetti sono la realtà. E la realtà sembra non decidersi, manifesta questa sorta di schizofrenia di fondo. Come possiamo definire allora la realtà? A me piace definirla come un appello, come una richiesta; una richiesta di guarigione dalla propria sofferenza che viene rivolta agli stessi viventi, che sono reali e attraverso i quali la realtà si manifesta. La realtà è questa malattia, questa sofferenza che chiede ai partecipanti alla realtà un aiuto e una possibile guarigione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com