Dall’ufficio stampa Parco Nazionale Cinque Terre

“Cuore Mediterraneo”, la campagna itinerante promossa da RICREA, approda in Liguria per sensibilizzare cittadini e turisti sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio. Nel 2023 alle Cinque Terre sono state raccolte 1.431 tonnellate.

