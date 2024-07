Dal 13 luglio al 30 settembre un presidio dei Vigili del Fuoco nel Parco delle Cinque Terre

Durante la stagione estiva in corso un Presidio di cinque unità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco garantirà un pronto servizio di prevenzione antincendio e di soccorso tecnico urgente nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il Presidio sarà attivo dal 13 luglio al 30 settembre, dalle ore 8:00 alle 20:00, nell’area di Pianca di Vernazza, e si avverrà di automezzi attrezzati sia per l’antincendio boschivo che per il soccorso speleo alpino e fluviale. Il Parco metterà a disposizione l’area, le strutture e le utenze. La collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e l’Ente Parco consentirà, dunque, di assicurare interventi più efficaci e tempestivi per la salvaguardia della collettività in concomitanza con il periodo dell’anno che registra un grande numero di presenze turistiche sul territorio del Parco. Questo, in sintesi, il contenuto della convenzione sottoscritta questa mattina presso il Comune di Levanto – al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – tra il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Maria Francesca Conti, e il Direttore tecnico dell’Ente Parco, Patrizio Scarpellini.

