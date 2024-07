Depuratore di Punta Vagno, pronto il progetto di ammodernamento: capacità crescerà del 25%

Genova. Un intervento che, partendo da una revisione generale delle criticità legate all’obsolescenza dell’impianto, potrà portare ad un adeguamento tecnologico al fine di potenziarne la capacità e il funzionamento. Stiamo parlando del progetto di Iren per il revamping del depuratore di Punta Vagno, lo storico impianto di corso Italia sulla cui sommità sorge uno dei giardini pubblici più frequentati dai genovesi.

Il progetto prevede quindi un generale ammodernamento della struttura che porterà ad aumentare la capacità depurativa oggi calcolata in circa 200 mila abitanti equivalenti, unità di misura che viene utilizzata in materia: a fine lavori questa capacità sarà aumentata del 25%, arrivando alla cifra di 250mila abitanti equivalenti che tradotto significa la possibilità di lavorare 50mila metri cubi di acque reflue al giorno, intese come portata media.

