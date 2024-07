Digestore, comitati e associazioni chiedono incontro a Piana e Giampedrone: “Siete ancora in tempo per onorevole marcia indietro”

“Abbiamo letto le vostre esternazioni di giubilo per i dati della raccolta differenziata 2023. Esultate per un modestissimo incremento dell’1,71 per cento rispetto all’anno precedente. La nostra regione è ancora ben lontana da quel 65%, che è l’obiettivo minimo di legge dal 2006. Chi tiene su la baracca sono due province: La Spezia, col suo 76,21%, e Savona. Sono le province più penalizzate dal Piano regionale dei rifiuti, che concentra lì la quasi totalità degli

impianti di trattamento”. Si apre così una lettera rivolta dai comitati Sarzana, che botta (con Carlo Ruocco), No biodigestore Saliceti (Demetrio Macheda) e Acqua Bene Comune (Fabrizia Giannini) e dalle associazioni Cittadinanzattiva (Rino Tortorelli) e Italia nostra (Luca Cerretti) al presidente ad intermi della Regione Liguria, Alessandro Piana, e all’assessore regionale al Ciclo dei rifiuti, Giacomo Giampedrone.

“L’assessore Giampedrone – si legge ancora nella missiva – afferma che il risultato è reso possibile grazie al lavoro «portato avanti assieme alle amministrazioni comunali con il fondamentale supporto dei cittadini». Assessore, di quali amministrazioni comunali parla? Di quelle di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, alle quali – senza ascoltarle – avete imposto la volontà di Iren di costruire un biodigestore sproporzionato rispetto alle esigenze del territorio? Con la collaborazione di quali cittadini? Quelli di Savona che già soffrono per i miasmi del biodigestore Ferrania di Iren? O quelli della Val di Magra, destinati alla stessa sorte?”. Gli attivisti proseguono accusando i vertici regionali di comunicare “come un grande risultato «traguardare la chiusura del ciclo per assicurare l’autosufficienza della nostra regione nella gestione dei rifiuti». Fa il paio con l’altra bestemmia che avete raccontato in questi anni: l’alternativa al biodigestore sarebbe la discarica, quando anche i bambini sanno che i rifiuti organici – per legge – non possono finire in discarica”. E per quanto riguarda l’autosufficienza, “avete individuato gli impianti minimi, tra cui Saliceti – aggiungono -. E’ un altro regalo a Iren. Per legge voi dovreste garantire un trattamento dei rifiuti urbani efficiente e meno costoso per i cittadini, quei cittadini che a parole ringraziate, ma che nei fatti penalizzate, mungendoli con una Tari sempre in aumento. I rifiuti organici possono circolare liberamente su tutto il territorio nazionale. I Comuni dovrebbero essere liberi di smaltire i loro rifiuti organici al miglior offerente”.

