“Dispersione e abbandono rifiuti nei pressi delle postazioni”, Montefiori chiede s Palazzo civico se abbia in agenda modifiche alla raccolta

‘Localizzata’ in Via del Popolo un’interpellanza presentata da Andrea Montefiori. Il consigliere comunale Pd riporta che “la postazione – isola ecologica di Via del Popolo, dove ogni mattina si assiste allo spargimento della spazzatura ed alla conseguente continua presenza di ratti, tutti elementi che per altro vanno ad incidere sulla qualità del lavoro degli operatori che giornalmente devono porre rimedio alla situazione”. Montefiori rileva altresì che “il passaggio pedonale è occupato quasi totalmente dalla vegetazione, non tagliata con la dovuta frequenza, e ciò rende difficoltoso il transito delle persone, con particolare riferimento a quelle con disabilità”, interpellando infine il sindaco Pierluigi Peracchini “per sapere se sia intenzione andare a risolvere quanto descritto, riorganizzando la postazione della raccolta rifiuti e aumentando la frequenza del diserbo” e “se all’interno dell’annunciato Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Peba) si sia considerata anche la necessità di rendere pienamente fruibili, rispetto alla crescita della vegetazione, gli spazi destinati ai pedoni e quelli in corrispondenza con i parcheggi destinati alle persone con disabilità”.

In una seconda interpellanza, Montefiori tratta dell’organizzazione della raccolta rifiuti. “Sono sempre più numerose le segnalazioni riguardo abbandoni e dispersione di rifiuti urbani nei pressi delle postazioni/ isole ecologiche, in centro e soprattutto in periferia – scrive -. In diversi casi tali situazioni sono dovute alla presenza di cinghiali e gabbiani. Evidentemente numerose postazioni in molta parte della periferia sono sottodimensionate o organizzate con contenitori non adeguati allo specifico luogo. In centro città ciò si verifica soprattutto in corrispondenza di bar e ristoranti, che per la raccolta della plastica utilizzano grossi sacchi, facilmente apribili e che danno, quindi, modo a ratti e gabbiani di spargere per la pubblica via i rifiuti, con pesanti conseguenze in termini di decoro ed igiene nelle prime ore della mattina”. Detto questo, il consigliere Pd interpella Palazzo civico “per sapere se abbia preso consapevolezza di quanto descritto e se stia valutando una diversa organizzazione della raccolta per le fattispecie segnalate, con particolare attenzione di quelle periferie lontane dalle politiche dell’amministrazione comunale”.

