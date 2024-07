“Il cantiere di Muggiano è l’unico sito in Italia di Fincantieri che progetta e produce i sommergibili da più di 100 anni: adesso stiamo sviluppando e realizzando il modello della nuova classe U212NFS. Questa specializzazione può portare nuove prospettive occupazionali”, spiegano il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Maurizio Ricci – coordinatore RSU Fim Cisl Fincantieri a Muggiano: “A bordo di tutti gli U212NFS di un innovativo sistema di accumulo di energia al litio (Lithium Battery System) che sostituirà il tradizionale sistema al piombo attualmente in uso. Senza la collaborazione dei cantieri tedeschi e con l’inizio della produzione del terzo e la firma del quarto sommergibile di qualche giorno fa si definisce bene quelle che sono le potenzialità del cantiere che deve affrontare le nuove sfide con tecnologie avanzate. Ed è importante continuare ad investire sulle infrastrutture, sui macchinari e le nuove tecnologie ma anche sulle persone che sono il vero know-how dell’azienda. In quest’ottica siamo soddisfatti per i “Maestri del Mare”, il progetto sulla formazione voluto da Fincantieri e nato nell’ambito di Distretto Italia, arriva anche negli stabilimenti di Riva Trigoso e del Muggiano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare la carenza di manodopera specializzata attraverso un programma di formazione finalizzato all’assunzione diretta in Fincantieri di lavoratori qualificati per la costruzione navale. Per Muggiano l’obiettivo è l’inserimento di 12 operatori navali. Si tratta di un percorso virtuoso che può dare nuovo impulso dal punto di vista occupazionale”, concludono Venzano e Ricci.

L’articolo Fincantieri, Fim Cisl: “Al cantiere di Muggiano nuove prospettive occupazionali con lo sviluppo dei sommergibili” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com