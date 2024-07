In vendita terreni sulla sponda sinistra del Magra e non solo, l’avviso dell’Agenzia del Demanio

Dodici terreni di proprietà statale messi in vendita dall’Agenzia del Demanio nello Spezzino, con prezzi base che vanno da qualche centinaia di euro a quasi 35mila. Di questi, sei sono terreni agricoli incolti su Via Arenelle, località Piano di Vezzano I, sponda sinistra del Fiume Magra; il più grande poco meno di 4.800 metri quadrati (ed è quello con il prezzo base più alto, quasi 24mila euro), il più piccolo meno di 400 (che ha il costo di partenza più contenuto: 1.750 euro). Un ulteriore terreno si trova sempre a sinistra del fiume, ma entro i confini comunali santostefanesi, in località Molinazzi: 4.200 metri quadrati, si parte da 10.800 euro e rotti. C’è poi un terreno non agricolo a Piani di Follo, attualmente adibito a piazzale industriale, ricadente in parte in zona ambiti produttivi saturi, in parte in zona servizi, attualmente occupato regolarmente da una società; esteso per poco meno di 2.500 metri quadrati di superficie, il Demanio lo vende con prezzo base 34.800 euro. Completano il novero dei terreni quattro appezzamenti a Lerici, in località Canarbino, disposti su versante a forte acclività con fitta vegetazione ad alto fusto ed essenze arbustive di sottobosco; si va dai 1.650 mq del lotto 12 (prezzo base 656 euro) agli oltre 5mila mq del lotto 10 (si parte da circa 2mila euro). E in vendita non ci sono solo terreni: l’ultimo lotto, il tredicesimo, riguarda infatti un edificio residenziale di circa 260 metri quadrati con area pertinenziale adibita a giardino situato in località Merzò, comune di Sesta Godano; prezzo base poco meno di 60mila euro.

Gli eventuali interessati avranno tempo per farsi avanti sino alle 16.00 del prossimo 25 settembre. Sul sito dell’Agenzia, è possibile consultate l’Avviso di vendita integrale, che riguarda complessivamente 63 lotti tra le province di Genova e della Spezia.

