La Cestistica spezzina conferma un’altra colonna: è Martina Guzzoni

La Cestistica Spezzina è lieta di comunicare il proseguimento del rapporto sportivo con Martina Guzzoni: la giocatrice spezzina vestirà la canotta bianconera anche per la stagione 2024/25. Martina è reduce da un campionato terminato a 7,7 punti di media a partita, 4,5 rimbalzi, e 1,2 palle recuperate. “Sono contenta di iniziare un’altra stagione con la Cestistica. Il gruppo cambierà ma spero si riesca nuovamente a formare una bella squadra dentro e fuori dal campo, per ottenere il miglior risultato possibile. Sappiamo che non sarà facile, ci vorrà tanto lavoro, ma ci metteremo ogni nostra energia per farlo”.

