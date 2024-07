La prossima settimana la campagna abbonamenti, buoni i numeri per il form del logo

Mentre lo Spezia lavora sul mercato e si prepara al ritorno al lavoro a Follo, la dirigenza corporate del club è concentrata sui prossimi passi extra campo. I lavori allo stadio Picco proseguono nei tempi previsti e la prossima settimana arriveranno novità per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Si attende l’ultimo ok per sancire il definitivo trasferimento dei tifosi della Curva Ferrovia in Curva Piscina per le quattro partite che vedranno il settore chiuso per il montaggio della copertura della curva tra ottobre e dicembre.

Nelle scorse settimane i Vigili del Fuoco avevano già effettuato le verifiche del caso per autorizzare la fattibilità dell’operazione, mentre dalla questura era partita una segnalazione all’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive presso il Ministero dell’Interno per significare eventuali incroci pericolosi in quelle giornate di sistemazione temporanea. L’ultima parola spetta alla Commissione provinciale di vigilanza, che entro la prossima settimana dovrebbe dare il suo ok alla diaspora della curva. A quel punto lo Spezia potrà presentare la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025, con prezzi adeguati al ‘disagio‘ che dovranno vivere gli abbonati in Curva Ferrovia, per alcune gare ospiti della Curva Piscina, con il settore ospiti ridimensionato.

