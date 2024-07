Lungomare Canepa, al via la fase 3 dei cantieri: fino a settembre restringimenti di carreggiata

Genova. Terminata la demolizione della pista ciclabile lato mare, proseguono i lavori per la costruzione del parco lineare di Lungomare Canepa, che prevedono uno spostamento a sud dell’asse viario per fare spazio alla nuova area destinata al verde pubblico. Per questo motivo già dai prossimi giorni il cantiere si sposterà per rifinire le corsie direzione levante che saranno ultimate in due step, con relative modifiche alla circolazione.

Nella prima parte di questa nuova fase dei cantieri, sarà aperta la nuova corsia direzione levante realizzata dove fino a poche settimane fa c’era la pista ciclabile. Al contempo però sarà interdetta al traffico la corsia sempre direzione levante immediatamente più a monte. Una fila di new jersey delimiterà queste corsie con quelle centrali aperte in direzione levante. Nella seconda parte, invece, le corsie centrali saranno chiuse al transito per consentire le lavorazioni di spostamento dell’asse centrale della carreggiata. Per questo motivo, sempre per la direzione di levante, saranno operative solo due corsie.

