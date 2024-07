Si arricchisce il parterre di cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza Europa giovedì 11 luglio a partire dalle 21 al “Radio Stop Festival” che per la prima volta dopo vent’anni fa tappa alla Spezia. Un mega concerto di musica pop durante il quale si esibiscono dai 10 ai 12 artisti fra i più amati dai giovani, seguiti sui social e tra i più trasmessi dalla dall’emittente Radio Stop. Dopo Sophie and the Giants e Malika Ayane, Enrico Nigiotti e da ”Amici di Maria de Filippi” Aaron, Martina, Ascanio e Lil Jolie, in queste ore hanno confermato la loro presenza anche Paolo Antonacci (figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi), che ha contribuito alla scrittura di alcune delle canzoni più ascoltate in Italia collezionando oltre 60 dischi di platino, tra cui Sinceramente di Annalisa, I P’ ME, TU P’ TE di Geolier e Apnea di Emma ma anche di alcune delle canzoni più suonate le scorse estati come Viola di Salmo e Fedez, Bellissima e Mon Amour di Annalisa, Extasi di Fred de Palma e La Dolce vita di Tananai, Fedez e Mara Sattei. E ancora il cantautore LUK3, l’istrionico cantante di Napoli Settembre, Emma Muscat, Cioffi, Sethu, Martina, Albe, Niveo e altro ospite di eccezione la cantante Mietta. L’ingresso alla serata è gratuito.

L’articolo Malika Ayane, Sophie and the Giants, Mietta e gli altri per il Festival di Radio Stop in Piazza Europa proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com