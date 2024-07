Museo Archeologico di Alpicella, il sindaco di Varazze: “Riconoscimento lavoro volontari mai venuto meno”

Varazze. Il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici chiarisce la posizione dell’Amministrazione comunale in merito all’articolo riguardante il Museo dell’Alpicella.

“Ho letto con benevola comprensione le dichiarazioni dell’Associazione “Amici del Museo di Alpicella” in merito alla presunta chiusura della mostra permanente archeologica di Alpicella. Fermo restando il riconoscimento mai venuto meno del lavoro che i volontari dell’Associazione hanno svolto in tanti anni e che certamente ha consentito di tenere aperta la mostra, non esistono scelte politiche che abbiano determinato la chiusura della stessa né, tanto meno, tagli di risorse. Al contrario l’amministrazione negli anni ha sempre contribuito al finanziamento di eventi legati al museo inserendolo, inoltre, in una visita virtuale attraverso l’applicazione “Musa”, tutt’ora facilmente visitabile, proprio per valorizzarne l’esistenza anche sfruttando canali moderni e smart”. fa sapere il primo cittadino.

» leggi tutto su www.ivg.it