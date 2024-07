Novantuno milioni per la nautica dal Ministero del Made in Italy: progetto spezzino e nuove assunzioni

Novantuno milioni di euro per la nautica con ricadute anche nello Spezzino. La prima a intervenire, nella giornata di ieri, era stata l’onorevole Maria Grazia Frijia. In particolare, la parlamentare spezzina aveva sottolineato: “Un progetto che riveste un’importanza fondamentale per La Spezia e per tutta la nostra provincia, già punto di riferimento con il proprio Miglio Blu nel panorama della nautica da diporto nazionale e internazionale. Il programma avrà una rilevanza strategica e sistemica per la città il sistema produttivo interessato, prevede importanti ricadute occupazionali dirette, con l’assunzione di oltre 200 lavoratori entro il 2026 e almeno altrettante su tutta la filiera. Queste misure, nel contempo, favoriranno la salvaguardia dell’habitat marino e della biodiversità. Ringrazio il ministro Urso per l’impegno che ha portato a questo importante risultato per il nostro Made in Italy”.

Questa mattina è intervenuto anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che in una nota aggiunge: “Il progetto di sviluppo della nautica, con un investimento di 91 milioni di euro che coinvolgerà anche i cantieri spezzini, è una notizia accolta con entusiasmo dalla nostra città. Mi congratulo con Sanlorenzo Spa e la sua controllata Bluegame Srl per aver creduto in questo progetto, volto a innovare e valorizzare il settore, e con il Governo per il concreto sostegno a questo piano di investimenti”.

“Il programma prevede lo sviluppo di tecnologie che ridurranno l’impatto ambientale, aumenteranno la capacità produttiva e creeranno nuovi posti di lavoro – precisa il primo cittadino -. Ancora una volta, una realtà leader della nautica nel nostro territorio si dimostra all’avanguardia, portando avanti progetti ecologici e tecnologici con benefici occupazionali ed economici, e promuovendo il prestigio della nostra città.

